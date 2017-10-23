Межбанк закрылся котировками доллара 26,575/26,60

В понедельник, 23 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,53/26,55, к закрытию котировки составили 26,575/26,60

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,53, максимальные - 26,575. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,55, максимальные - 26,60.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4608/0,4617, к закрытию котировки составили 0,4624/0,4634.

Торги по евро начались с котировок 31,1860/31,2095, к закрытию котировки составили 31,2203/31,2496.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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