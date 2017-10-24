Каждый третий. Украинцы снова покупают кредитную технику

Банкиры делают ставку на потребительский сектор. Отказ в кредите получает лишь каждый пятый покупатель

Потребители снова привыкают жить в долг. Кредит на покупку электроники и бытовой техники оформляет каждый третий покупатель. В борьбе за клиента банкам приходится конкурировать с финансовыми компаниями. Ритейлеры отмечают, что рынок практически достиг потолка. Банкиры с ними не соглашаются и надеются на дальнейший рост. LIGA.net выясняла, что происходит на рынке потребительсткого кредитования и на каких условиях банки готовы делиться деньгами с клиентами.



Лицом к покупателям

Продажи бытовой техники и электроники в Украине за первое полугодие выросли на 20% до 24 млрд грн, сообщили LIGA.net в сети Эльдорадо. Потребительские кредиты на поупку бытовой техники и электроники берут около 30% покупателей, рассказал директор сети Алло Валерий Золотухин. "На наш взгляд, рынок достиг своего "потолка" и больше не будет расти", - считает руководитель отдела закупок сети Эльдорадо Вячеслав Склонный. Суммы кредитов - от 500 до 100 000 грн, срок - от 10 до 20 месяцев.

Банкиры подтверждают тенденцию. Спрос на потребительские кредитные продукты за последний год действительно сильно вырос, отмечает директор по развитию розничной сети Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Пузняк. Это касается не только POS-кредитования (кредиты на месте продажи - point of sale), но и в целом всего розничного сегмента. "За 9 месяцев 2017 года объем продаж у нас вырос в 1,8 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, - говорит Пузняк. - Причем мы видим не сезонный рост продаж, как раньше, а стабильный прирост примерно в 20% от месяца к месяцу".

Средний чек по товарному кредиту вырос на 10%, по кредитам наличными - на 20%, рассказывают в Альфа-Банке. Причина роста не только в ускорении инфляции - увеличилось и предложение розничных кредитов со стороны банков. Многие из них пересмотрели свою кредитную политику в сторону розницы и кредитования МСБ, где погашаемость заведомо лучше, чем в случае с крупными корпоративные заемщиками.

По данным Нацбанка, к концу августа остатки по потребительским кредитам в банках составляли 109,5 млрд грн - на 7,9% больше, чем было в январе-августе 2016-го. Часть этой суммы (42,793 млрд) - краткосрочные кредиты до 1 года. Это совокупные кредитные портфели банков. Последние данные НБУ охватывают только 4 месяца 2017 года - за этот период банки выдали около 8 млрд грн новых потребкредитов, включая карточные займы и ипотеку.





По данным февральского исследования компании GfK, на покупку бытовой техники идут 29% всех потребкредитов. В банках кредитуются 96% заемщиков, остальные пользуются услугами финкомпаний, следует из отчета GfK. В феврале на рынке потребительского кредитования лидировали ПриватБанк, Альфа, Ощадбанк и ПУМБ.

"Банки отошли от политики больших кредитов и сосредоточились на целевых программах с небольшими кредитными лимитами. - рассказывает предправления банка Глобус Сергей Мамедов. - Основные направления - ипотека, автокредитование и карточные кредиты". Глобус увеличил ритейл-портфель на 700% с 60 млн грн на начало года до 400 млн в конце третьего квартала, говорит Мамедов.





Читайте также: В каждый дом: украинцы обновляют бытовую технику

Конкуренция за нишу POS-кредитования обострилась: на освободившуюся в результате банкопада часть рынка претендуют не только банки, но и финансовые компании, говорит начальник сектора развития кредитования и страхования ОТП Банка Игорь Жмуренко.



"Из этого сегмента вынужденно выбыли многие крупные игроки - Михайловский, Платинум, Дельта, Финансы и Кредит, Надра, мы видим отток клиентов после национализации ПриватБанка, - поясняет Жмуренко. - Их потенциальные портфели распределились между действующими банками, которые наращивают активность на потребрынке".



Старые методы



Оформить кредит на покупку бытовой технику нетрудно. Отказ получает лишь каждый пятый покупатель, рассказал LIGA.net Вячеслав Склонный.



Базовые требования - паспорт и код, в случаях с крупными покупками (как правило, от 50 000 грн) - справка о доходах. С паспортами есть нюанс - в большинстве случаев это должен быть документ "книжечкой" старого образца. С пластиковой ID-картой кредит оформить можно разве что при наличии справки о регистрации места жительства.

Читайте также: Сложности сканирования: почему ID-паспорта оказались нечитаемыми



В крупных магазинах бытовой техники и электроники обычно работают представители крупнейших банков - Альфа банк, Укрссиббанк, Приватбанк, Ощадбанк, ПУМБ и пр. Нередко рядом с ними находится и стол кредитной компании. "Если банки отказывают потенциальному заемщику, то он может обратиться в финансовую компанию", - отмечает Склонный.

Получить кредит у финансовой компании действительно проще. Например, в отличие от банков, для крупных покупок они требуют справку о зарплате за последние три месяца, а не за полгода. Кроме того, банки проверяют место работы заемщика (у него должен быть стационарный номер телефона), в случае с финкомпаниями это скорее факультативное требование.

Банкиры не считают "финки" своими конкурентами в розничном сегменте. "Профиль финкомпаний - это скорее микрокредитование, - говорит Жмурченко. - И если сравнивать тарифную политику, то, например, тарифы ОТП в 30 раз ниже, чем у среднестатистической финкомпании".



Банки концентрируются на крупных кредитных программах на сумму до 400 000 грн сроком до 4-х лет, финкомпании - на небольших займах от 3000 до 5000 грн, добавляет Пузняк из Альфа Банка.



В реальности процентные условия банков остаются достаточно жесткими. В колл-центре банка ПУМБ LIGA.net рассказали, что при кредите на сумму в 25 000 грн на два года, клиенту придется переплатить 21 440 грн.

Читайте также: Щедрая зима: украинские курорты ждут иностранцев

И банки, и финкомпании в случае долгосрочных договоров, помимо процентов, взимают еще и комиссию за пользование кредитными деньгами. При беспроцентных вариантах срок кредитования, как правило, ограничивается годом, а некоторые банки предлагают оформить под покупку кредитную карту.

"У нас сумму покупки по кредитной карте можно оформить в рассрочку сроком от 3 до 12 месяцев (в зависимости от суммы покупки), - рассказывает Пузняк. - Погашение разбивается на равные части без переплат, годовая ставка на этот период составляет 0,01%".



Все детали кредита и скрытые платежи, в том числе и за услуги кредитных посредников (часто работают от имени банков в супермаркетах электроники и бытовой техники) должны быть прописаны в "паспорте кредита". Согласно закону "О потребительском кредитовании", кредитор обязан предоставить его клиенту до подписания договора. Требование не касается платежей страховым компаниям. Наличие таких платежей заемщику стоит уточнять отдельно.



Кредит под елку

У рынка потребкредитования еще есть потенциал для роста, уверены опрошенные банкиры. Большие надежды в банках возлагают на предпраздничный период, когда покупательная активность населения традиционно растет.

"Это время максимальных продаж, как у банков, так и торговых сетей. - отмечает Пузняк. - В этот период банки совместно с сетями устраивают акции для клиентов, предлагая скидки на товары и кредиты, а также продукты с льготным периодом погашения".



Чтобы увеличить охват потребителей банки кооперируются - один банк продает кредитные продукты другого, в случае, если заемщик не соответствует его требованиям.



"Мы сотрудничаем с банками ПУМБ, Идея, Альфа, помогая друг другу работать в труднодоступных сегментах, - говорит Игорь Жмурченко. - Это эффективно, например, в регионах или городах присутствия одного банка и отсутствия другого".

Сергей Шевчук

Александра Некращук

Кристина Болотова

