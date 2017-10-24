Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1,07 коп до 26,4710 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос также на 1,07 коп - до 26,7490 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,6 грн, минимальный курс продажи - 26,67 грн.



Средний курс покупки евро упал на 6,95 коп и составляет 30,9735 грн, средний курс продажи - упал на 6,40 коп до 31,5870 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,39 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,9 коп и составляет 4,257 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,0 коп до 4,679 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4710 26,7490 0,4257 0,4679 30,9735 31,5870 Медиана 26,4750 26,7500 0,4440 0,4660 31,0050 31,5750

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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