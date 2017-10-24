Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 24 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 3,70 коп до 26,4973 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,67 коп - до 26,7550 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,61 грн, минимальный курс продажи - 26,67 грн.



Средний курс покупки евро упал на 3,53 коп и составляет 31,0077 грн, средний курс продажи - упал на 6,70 коп до 31,5840 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,39 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,5 коп и составляет 4,291 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,666 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,4973 26,7550 0,4291 0,4666 31,0077 31,5840 Медиана 26,5000 26,7500 0,4375 0,4650 31,0150 31,5750

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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