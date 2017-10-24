Доллар на межбанке подорожал на 9 копеек

Во вторник, 24 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,57/26,60*, к 12:00 котировки составили 26,665/26,69

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,57, максимальные - 26,665. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,60, максимальные - 26,69.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4615/0,4624, к 12:00 котировки составили 0,4634/0,4642.



Торги по евро начались с котировок 31,2144/31,2496, к 12:00 котировки составили 31,3687/31,3954.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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