Гройсман допускает ускорение экономического роста до 5-7%

По мнению премьер,а в 2019 году экономический рост Украины может ускориться до 5-7%

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, при прогнозе роста экономики в 2019 году на 3%, допускает увеличение этого показателя до 5-7%. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



"Мы прогнозируем рост экономики на 3%... Но я уверен, что этот показатель можно увеличить до 5-7% с 2019 года", - сказал глава правительства на заседании Совета регионального развития.



Всемирный банк сохранил прогноз роста украинской экономики в 2017 году на 2%.



По итогам 2017 года Минэкономразвития ожидает продолжения роста ВВП на уровне 1,8-2%.



Национальный банк Украины ухудшил прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.



Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



В 2016 году ВВП Украины вырос на 2,3%. По итогам 2015 года было отмечено падение на 9,8%, в 2014 году - на 6,6%.



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