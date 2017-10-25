Минфин одолжил на внутреннем рынке $170,3 млн

Вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению валютных бондов

Министерство финансов вчера, 24 октября, привлекло на внеплановом аукционе по размещению двухлетних валютных облигаций внутреннего государственного займа $170,34 млн под 5,4% годовых. Об этом сообщает пресс-служба.



На аукцион было подано семь заявок по ставкам от 5,4% до 5,8% годовых. Из них Минфин отклонил только одну под 5,8% годовых на $5 млн.



Кроме того, Минфин разместил пятилетние гривневые ОВГЗ госбонды на 1,19 млрд грн под 14,99% годовых. Из семи заявок по ставкам от 14,95% до 16% были отклонены две на сумму 100 млн грн.

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