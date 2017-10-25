Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 25 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,72 коп до 26,5445 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,70 коп - до 26,8220 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,65 грн, минимальный курс продажи - 26,75 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 5,88 коп и составляет 31,0665 грн, средний курс продажи - вырос на 9,30 коп до 31,6770 грн. Продать евро дороже можно за 31,35 грн, купить дешевле - за 31,51 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 6,9 коп и составляет 4,223 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,685 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*



USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,5445 26,8220 0,4223 0,4685 31,0665 31,6770 Медиана 26,5550 26,8000 0,4400 0,4680 31,1500 31,6500

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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