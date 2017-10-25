Налоговая милиция вернула в бюджет 3 млрд грн
Налоговая милиция за девять месяцев этого года вернула в бюджет 2,9 млрд грн. Об этом рассказал первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Билан.
"Из них 1,5 млрд грн - по результатам расследований уголовных производств. Еще 684 млн грн погасили в бюджет выгодоприобретатели конвертцентров. Не осталась без нашего внимания и сфера госзакупок - из недобросовестных участников тендеров взыскано 504 млн грн. Также дополнительно выплачено 187 млн грн таможенных платежей в результате увеличения стоимости задекларированных товаров", - уточнил Билан.
Для обеспечения возмещения нанесенных государству убытков был наложен арест на имущество на сумму 2,8 млрд грн.
Кроме того, налоговая милиция предупредила хищение из бюджета 3,1 млрд грн НДС.
Замглавы ГФС также напомнил, что в текущем году милиция изъяла из незаконного оборота подакцизную продукцию на общую сумму 1,6 млрд грн.
Общий экономический эффект от перекрытия теневых схем составил 10,4 млрд грн. Это средства, которые удалось не только вернуть в госбюджет, но и не дать из него вывести или незаконно скрыть от налогообложения.
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