Межбанк закрылся котировками доллара 26,77/26,79

В среду, 25 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,71/26,74, к закрытию котировки составили 26,77/26,79

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,77. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные - 26,79.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4638, к закрытию котировки составили 0,4646/0,4655.

Торги по евро начались с котировок 31,4216/31,4569, к закрытию котировки составили 31,5859/31,6095.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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