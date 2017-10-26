Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,67 коп до 26,6120 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,58 коп - до 26,8575 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,73 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 12,22 коп и составляет 31,2445 грн, средний курс продажи - вырос на 14,27 коп до 31,8230 грн. Продать евро дороже можно за 31,5 грн, купить дешевле - за 31,62 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,8 коп и составляет 4,242 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,675 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6120 26,8575 0,4242 0,4675 31,2445 31,8230 Медиана 26,6300 26,8600 0,4440 0,4670 31,3000 31,8000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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