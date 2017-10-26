Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 26 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 6,77 коп до 26,6430 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,10 коп - до 26,8627 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,75 грн, минимальный курс продажи - 26,79 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 17,20 коп и составляет 31,2943 грн, средний курс продажи - вырос на 14,50 коп до 31,8253 грн. Продать евро дороже можно за 31,51 грн, купить дешевле - за 31,62 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,285 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,4 коп до 4,672 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,56 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,59 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6430 26,8627 0,4285 0,4672 31,2943 31,8253 Медиана 26,6500 26,8500 0,4400 0,4658 31,3250 31,8000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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