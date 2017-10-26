Котировки доллара на межбанке выросли до 26,82/26,84

В четверг, 26 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,78/26,80*, к 12:00 котировки составили 26,82/26,84

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные - 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные - 26,84.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4637, к 12:00 котировки составили 0,4642/0,4651.



Торги по евро начались с котировок 31,6593/31,6829, к 12:00 котировки составили 31,6824/31,7060.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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