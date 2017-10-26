 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ: Инфляция к концу года замедлится до 12,2%

26.10.2017 14:28
Нацбанк прогнозирует некоторое сокращение инфляции до конца текущего года
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение инфляции до 12,2% к концу этого года. Об этом представители НБУ сообщили сегодня, 26 октября.

"Потребительская инфляция в сентябре 2017 года ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в июльском инфляционном отчете. Это обусловлено, прежде всего, ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - сказал и.о. председателя правления Нацбанка Яков Смолий.

В следующем году инфляция продолжит снижаться до 6,5% в третьем квартале 2018 года и составит 7,3% на конец 2018 года. Инфляция в 2019 году может составить 5%, отметил Смолий.

В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.

Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.

Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров