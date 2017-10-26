НБУ: Инфляция к концу года замедлится до 12,2%

Нацбанк прогнозирует некоторое сокращение инфляции до конца текущего года

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует снижение инфляции до 12,2% к концу этого года. Об этом представители НБУ сообщили сегодня, 26 октября.



"Потребительская инфляция в сентябре 2017 года ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в июльском инфляционном отчете. Это обусловлено, прежде всего, ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - сказал и.о. председателя правления Нацбанка Яков Смолий.



В следующем году инфляция продолжит снижаться до 6,5% в третьем квартале 2018 года и составит 7,3% на конец 2018 года. Инфляция в 2019 году может составить 5%, отметил Смолий.



В сентябре Национальный банк ухудшил свой прогоз по инфляции на конец года: уровень инфляции отклонится от центральной точки целевого диапазона 8% +/- 2 п.п.



Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 12,2%.



По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в Украине на конец года может составить менее 10%.



Всемирный банк в апреле ухудшил прогноз по инфляции с 8,5% до 10%.



Ранее сообщалось, что в августе в Украине впервые с начала года зафиксирована дефляция. Цены на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1%, с начала года выросли на 8,1%.



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