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НБУ рассчитывает на транш от МВФ в I квартале 2018 года

26.10.2017 14:49
НБУ рассчитывает на транш от МВФ в I квартале 2018 года
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале следующего года. Об этом представители НБУ сообщили сегодня, 26 октября.

Сумма второго транша может составить $1,5 млрд. Вместе с профицитом сводного платежного баланса это позволит увеличить международные резервы до $22,1 млрд, что обеспечит 4,2 месяца импорта будущего периода (на конец 2018 года), отметили в НБУ.

И.о. председателя правления Нацбанка Яков Смолий отметил, что очередной визит миссии МВФ в Украину ожидается в ноябре, после рассмотрения проекта государственного бюджета на 2018 год в первом чтении в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. В правительстве же намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля.

В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, МВФ
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