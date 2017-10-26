Минфин: Стало больше попыток получить возмещение фиктивного НДС
Министерство финансов Украины фиксирует резкое увеличение попыток по возмещению фиктивного налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сегодня, 26 октября, сообщил министр финансов Александр Данилюк.
"Я поставил задание исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы разобраться, провести расследование там, где есть концентрация таких правонарушений. В первую очередь, в Киеве", - сказал министр.
Он добавил, что две трети фиктивного НДС проходят через Киев.
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