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Суд арестовал 450 млн грн на счетах таможни

27.10.2017 09:28
По ходатайству НАБУ Соломенский райсуд Киева наложил арест на 450 млн грн на счетах таможен Госфискальной службы
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Соломенский райсуд Киева наложил арест на 450 млн грн на счетах таможен Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС расследуют минимизацию таможенных платежей, которую совершили коммерческие структуры при осуществлении импортных операций.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров при содействии должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы намного ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины. Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Арестованные 450 млн грн - это сумма доначислений, ранее уплаченная в бюджет, которую таможня должна вернуть импортерам по решению суда.

По мнению детективов НАБУ, эти средства являются вещественными доказательствами в производстве. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ наложил арест на 149,3 млн грн ООО Трейд Коммодити на счетах в банке Пивденный. НАБУ считает, что эта сумма была незаконно и безосновательно перечислена Министерством обороны в адрес Трейд Коммодити и в случае вынесения обвинительного приговора виновным лицам подлежит специальной конфискации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НАБУ, ГФС, таможня
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