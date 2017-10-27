Суд арестовал 450 млн грн на счетах таможни
По ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Соломенский райсуд Киева наложил арест на 450 млн грн на счетах таможен Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС расследуют минимизацию таможенных платежей, которую совершили коммерческие структуры при осуществлении импортных операций.
По версии следствия, ряд компаний-импортеров при содействии должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы намного ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины. Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.
Арестованные 450 млн грн - это сумма доначислений, ранее уплаченная в бюджет, которую таможня должна вернуть импортерам по решению суда.
По мнению детективов НАБУ, эти средства являются вещественными доказательствами в производстве. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ наложил арест на 149,3 млн грн ООО Трейд Коммодити на счетах в банке Пивденный. НАБУ считает, что эта сумма была незаконно и безосновательно перечислена Министерством обороны в адрес Трейд Коммодити и в случае вынесения обвинительного приговора виновным лицам подлежит специальной конфискации.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus