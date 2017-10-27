Суд арестовал 450 млн грн на счетах таможни

По ходатайству НАБУ Соломенский райсуд Киева наложил арест на 450 млн грн на счетах таможен Госфискальной службы

По ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро Украины Соломенский райсуд Киева наложил арест на 450 млн грн на счетах таможен Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента организации противодействия таможенным правонарушениям ГФС расследуют минимизацию таможенных платежей, которую совершили коммерческие структуры при осуществлении импортных операций.

По версии следствия, ряд компаний-импортеров при содействии должностных лиц ГФС пытались растаможить товар, ввезенный в Украину по заниженной цене, сознательно указывая в декларации суммы намного ниже рыночных. Работники таможни, со своей стороны, декларации не принимали и корректировали размер платежа, подлежащего уплате, приводя его в соответствие с требованиями Таможенного кодекса Украины. Импортеры платили разницу между заявленной и доначисленной суммами таможенных платежей и забирали товар для дальнейшей реализации внутри страны. После чего в судебном порядке добивались отмены решения о доначислении таможенных платежей.

Арестованные 450 млн грн - это сумма доначислений, ранее уплаченная в бюджет, которую таможня должна вернуть импортерам по решению суда.

По мнению детективов НАБУ, эти средства являются вещественными доказательствами в производстве. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ наложил арест на 149,3 млн грн ООО Трейд Коммодити на счетах в банке Пивденный. НАБУ считает, что эта сумма была незаконно и безосновательно перечислена Министерством обороны в адрес Трейд Коммодити и в случае вынесения обвинительного приговора виновным лицам подлежит специальной конфискации.

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