НБУ ослабил гривню на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 27 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2682,6619 грн за $100;

3152,9325 грн за 100 евро;

4,6442 грн за 10 руб РФ.



На 26 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2677,0046 грн за $100;

3154,8499 грн за 100 евро;

4,6464 грн за 10 руб РФ.



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