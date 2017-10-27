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Официальные курсы банковских металлов на 27.10.2017

27.10.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 27 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA

золото - 341704,06 грн;
серебро - 4552,48 грн;
платина - 245731,83 грн;
палладий - 261023,00 грн.

Напомним, на 26 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 341318,09 грн;
серебро - 4521,46 грн;
платина - 246819,82 грн;
палладий - 257795,54 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, Нацбанк
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