Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 27 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,50 коп до 26,6880 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,53 коп - до 26,9080 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,79 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.



Средний курс покупки евро упал на 30,00 коп и составляет 30,9943 грн, средний курс продажи - упал на 25,87 коп до 31,5667 грн. Продать евро дороже можно за 31,23 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 4,283 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,674 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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