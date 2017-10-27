Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,53 коп - до 26,9080 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,79 грн, минимальный курс продажи - 26,8 грн.
Средний курс покупки евро упал на 30,00 коп и составляет 30,9943 грн, средний курс продажи - упал на 25,87 коп до 31,5667 грн. Продать евро дороже можно за 31,23 грн, купить дешевле - за 31,4 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп и составляет 4,283 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 4,674 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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