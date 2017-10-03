Всем ЧАО! Госкомпании уходят в непубличность

Почему ФГИ преобразует госкомпаний частные АО и как это отразится на приватизации

Фонд государственного имущества инициировал переход подконтрольных государству компаний из публичных акционерных обществ в частные. В ближайшее время изменения должны произойти на Турбоатоме, Центрэнерго, Николаев-, Запорожье- и Хмельницкоблэнерго. Пункт о реорганизации присутствует в повестке дня собраний акционеров компаний.

Заблокировать эту инициативу пытаются миноритарные акционеры, среди которых инвесткомпания Dragon Capital. Им удалось одержать временную победу. После совещания у первого вице-премьера Степана Кубива ФГИ согласился отсрочить принятие решения, сообщил LIGA.net и.о. директора Департамента управления госпредприятия и корпоративными правами Фонда Александра Визир. "Ситуация изучается, и ФГИ рекомендуется отложить проведение собраний и принятие решений", - сказал Визир. Очередное совещане у вице-премьера планируется провести на этой неделе.

Таким образом, не состоятся как минимум три ближайших собрания акционеров, запланированные 3, 4 и 5 сентября - на Турбоатоме, Запорожье- и Николаевоблэнерго. Собрание на Хмельницкоблэнерго назначено на 10 октября, Центрэнерго - 11-го.

Фонд госимущества объясняет инициативу повышенными требованиями к публичным акционерным обществам, усиливающимся с 1 января 2018 года.

Трансформация снижает инвестпривлекательность госпредприятий и создает угрозу их непрозрачной приватизации, утверждают опрошенные LIGA.net участники рынка.

В случае смены типа общества, несогласные с решением миноритарии могут предъявить к выкупу свои акции. По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на выкуп бумаг Центрэнерго и Турбоатома - крупнейших компаний из списка - может понадобиться около 2 млрд грн.



Фокус из одной буквы



В Фонде госимущества настаивают, что изменение формы собственности с ПАО на ЧАО - это технический шаг, который не скажется на работе компаний и означает лишь смену типа акционерного общества. Ранее в ЧАО перерегистрировлись Новоднестровская ГЭС и Укргидроэнерго (сфера Минэнергетики), а также Дунайское пароходство (Мининфраструктуры), уточняют в ФГИ.



Ключевое следствие - акции таких компаний не могут свободно обращаться на фондовом рынке. Для публичных обществ это обязательное требование - с 1 января 2018 года их акции должны котироваться хотя бы на одной из бирж, рассказывает юрист Spenser&Kauffmann Ольга Пиголь.

"Требование ввели для очищения рынка от "квази-публичных" акционерных обществ, - говорит Пиголь. - Чтобы соответствовать хотя бы минимальным требованиям фондовой биржи, ПАО нужно вывести в свободное обращение не менее 10% акций для второго уровня листинга и 25% - для первого".



Изменения, о которых идет речь - это правки в закон "Об акционерных обществах", а также вступивший в силу 1 мая 2016 года закон "О защите прав инвесторов", большая часть из них вступила в силу еще в мае 2016 года, отмечает советник адвокатского объединения Арио Андрей Филик.



Главная цель Фонда - избавить свои компании от процедуры листинга (размещение бумаг на фондовой бирже), что означает повышенные требования, в том числе, к финпоказателям предприятий.

Украинская биржа, где котируется Центрэнерго, допускает к листингу первого уровня только акции компаний, которые существуют не менее трех лет, имеют минимум 500 акционеров, генерируют в год не меньше 100 млн грн чистого дохода (это же касается и рыночной капитализации, и размера чистых активов эмитента) и показывают прибыль в течение двух из трех последних лет. Совладельцы УБ - Dragon Capital и инвестгруппа Универ.

Читайте также: Как сделать приватизацию неправильно, или Финт ушами Центрэнерго



В конце 2013 года УБ перевела акции Центрэнерго во второй уровень листинга, где требования к эмитенту менее строгие. Тем не менее, сейчас это одна из самых ликвидных компаний на украинском рынке. По данным Dragon Capital, Центрэнерго дает 20% оборота всего рынка акций в Украине. Если исходить из стоимости акций компании на Украинской бирже, ее капитализация на 1 октября - 4 млрд грн. Турбоатома - 5 млрд.

Такой значительный вес одной компании на рынке объясняется его небольшими объемами: на момент вступления в силу правок в профильный закон (1 мая 2016) в биржевых реестрах числились акции всего семи эмитентов, сообщили в ФГИ, со ссылкой на Александра Визира.



"Пройти процедуру листинга украинским компаниям довольно сложно, - отмечает Визир. - Тем, кто не соответствует этим требованиям, угрожают санкции НЦКБФР вплоть до остановки обращения акций и аннулирования лицензии".



По логике ФГИ, госкомпании рискуют попасть в замкнутый круг: с одной стороны, им нужно обязательно присутствовать на фондовом рынке, с другой - если они не выполнят требования листинга, НЦКБФР отстранит их акции от торгов.



Легкое решение этой задачи дали все те же правки 2016 года: они сняли ограничение по количеству акционеров в ЧАО (раньше их максимальное количество не могло превышать 100 человек), рассказывает Андрей Филик.



В Фонде также опасаются, что у госкомпаний просто не хватит акций для размещения на бирже, в том числе потому, что частные акционеры не всегда согласны выпустить свои активы на рынок, говорит Визир.



"Получается, что все ПАО должны пройти процедуру листинга, в соответствии с Законом "Об акционерных обществах", - отмечает Филик. - Но это противоречит Закону "О приватизации государственного имущества", который запрещает госкомпаниям напрямую размещать свои акции на бирже - только на конкурсной основе на аукционах".



В Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назвали инициативу Фонда попыткой искусственно решить проблемы госкомпаний, связанные с несовершенными системами корпоративного управления.

"Компании публичного интереса, которые к тому же являются наиболее ликвидными инструментами на рынке ценных бумаг, должны перестраивать систему корпоративного управления в соответствии с признанными в мире принципов ОЭСР, - говорится в официальном заявлении Комиссии.

Большие и маленькие

Смена типа общества загоняет миноритарных акционеров госкомпаний в патовую ситуацию: после вывода акций с биржи их стоимость уже не определяется рынком, к тому же они не могут свободно продать акции, отмечает директор корпоративных финансов Adamant Capital Алексей Руденко.



Глобально у них есть два пути: стать членом частного АО или продать акции на бирже, пока есть такая возможность. Тем, кто не согласен оставаться акционером ЧАО, государство обязано предложить выкуп по средней цене каждой акции за последние три месяца.

В ФГИ комментируя выкуп миноритарных пакетов, отметили, что не ожидают большого спроса, поскольку Центрэнерго под управлением Фонда "достигло заметного прогресса в модернизации системы корпоративного управления и экономических показателях".

"Миноритарным акционерам фактически выкручивают руки. Сейчас продать акции Центрэнерго - это дело трех секунд. После перехода в ЧАО процедура сильно усложнится: нужно будет найти тех, кто захочет эти акции купить, заключать отдельный договор, договариваться, - поясняет старший аналитик Dragon Capital Денис Саква. - А цена любого актива зависит от его ликвидности, то есть возможности быстро обратить его в деньги".

В случае с Турбоатомом и Центрэнерго затраты компаний могут достигнуть 2 млрд грн, подсчитали в НЦКБФР. По версии ФГИ, выкупать акции придется не фонду, а самим эмитентам.

Читайте также: Миллиарды в асфальт. Украина идет на дорожный рекорд

Dragon Capital выступает против смены формы собственности и будет голосовать против этого решения на собрании акционеров 11 октября, сообщили LIGA.net в компании.



"Мы считаем, что запланированная смена юридического статуса резко снизит стоимость государственных пакетов акций в Центрэнерго и Турбоатоме, - говорится в письме управляющего директора Dragon Capital Дениса Мацуева на премьера Владимира Гройсмана (текстом располагает редакция, - Ред.). - И подорвет перспективы прозрачной и эффективной приватизации этих активов, особенно если продажа госпакетов будущих ЧАО будет организована через непрозрачные тендеры, а не открытые аукционы".

Ситуация в Турбоатоме иная: в компании есть два крупных миноритария - КУА Сварог Эссет Менеджмент Константина Григоришина, которая владеет 15,3% акций предприятия, и Biscone Limited, подконтрольная россиянину Алексею Мордашову, с пакетом 5,6% акций. На вопрос LIGA.net по поводу голосования в Свароге отметили, что примут позицию государства и не будут голосовать против.



Варианты выкупа



Еще один принципиальный момент - преимущественное право на покупку акций ЧАО существующими акционерами. По закону, у мало-мальски крупных членов такого общества есть возможность практически на эксклюзивных условиях увеличить свою долю за счет государственных акций, говорит Андрей Филик.



Но есть нюанс: купить акции можно только на биржевом аукционе, то есть действующему акционеру все равно придется конкурировать с кем-то другим ценой. На практике в этот принцип может вмешаться коррупционная составляющая, считает Тарас Козак из группы Универ.

Читайте также: Бюджет-2018. На что государство потратит 950 млрд грн



"Здесь может быть несколько сценариев, в зависимости от трактовок норм закона. Люди из системы говорят, что преимущественного права на покупку госдоли, например, у компании Константина Григоришина в Турбоатоме не будет. - говорит Козак. - Но мы знаем, как у нас такие вещи происходят на практике: может быть множество причин, почему инвестора с более высоким предложением не допустят к приватизации".



В Фонде госимущества претензии на этот счет парируют положениями нового устава, в котором преимущественное право существующих акционеров на покупку акций вообще не предусмотрено. Дополнительный аргумент ФГИ - по закону "Об акционерных обществах" преимущественное право - это прерогатива обществ с количеством акционеров не больше 100, отмечает Визир.



Несмотря на объяснения Фонда, участники рынка отмечают, что главный итог перехода госкомпаний в ЧАО - угроза их непрозрачной приватизации в будущем. Для обычных инвесторов государственный актив становится менее привлекательным как раз из-за отсутствия его акций на фондовом рынке, считает Алексей Руденко из Adamant Capital.



Тепловая энергогенерация сейчас - прибыльный бизнес, который обеспечивают высокие тарифы на электроэнергию, выработанную ТЭС, рассказывает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченкою.

Читайте также - Миллиарды из ничего. Как RAB-тарифы обогтят владельцев облэнерго



Центрэнерго (эксплуатирует Змиевскую, Трипольскую и Углегорскую ТЭС) действительно выглядит привлекательным активом: в первом полугодии 2017-го компания увеличила чистую прибыль в три раза до 2,019 млрд грн с чистым доходом в 6 млрд грн и стоимостью произведенной электроэнергии в 3,5 млрд. В прошлом году прибыль Центрэнерго выросла в 28 раз.

Турбоатом - одно из немногих машиностроительных предприятий, которые продолжают стабильно работать. Его выручка за 2016 год - 2,17 млрд грн, чистая прибыль - 1,06 млрд грн.

Планы введения RAB-тарифов увеличивается привлекательность государственных облэнерго.

"Сейчас ситуация напоминает скорее подготовку компаний под продажу кому-то конкретному, уже после того, как миноритарии будут принудительно вытеснены, - говорит Руденко. - Оставаться в этом активе им не будет особого смысла - изначально такие инвесторы заходили в него с надеждой на прозрачную приватизацию, что повысило бы биржевую цену их акций".

Сергей Шевчук

Андрей Самофалов