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Кабмин пересмотрел размер повышения минимальной пенсии

03.10.2017 09:16
По словам вице-премьера Павла Розенко, минимальная пенсия может вырасти не на 60 грн, а на 140
Павел Розенко

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября может вырасти до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Об этом в эфире радио ЭраFM заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Сегодня на совещании с народными депутатами, с руководителями фракций, на которой обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение о том, что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1373 грн, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1452 грн", - сказал он.

"То есть, минимальная пенсия может вырасти не на 60 грн, а на 140", - добавил он.

По словам Розенко, 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение.

Напомним, ранее сообщалось, что минимальная гарантированная пенсия в Украине, в случае принятия пенсионной реформы Верховной Радой, увеличится на 11% и составит 1452 грн.

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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении. В ближайшее время ожидается его рассмотрение во втором чтении.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Пенсия, Розенко
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