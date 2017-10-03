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Госказначейство доверило свои деньги двум госбанкам

03.10.2017 10:55
Государственная казначейская служба хранит более 24 млрд грн в двух госбанках
Фото: пресс-служба НБУ

Государственная казначейская служба, которая хранит деньги правительства на едином казначейском счете в Национальном банке Украины, часть денег доверила двум государственным банкам. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на оборотно-сальдовые балансы государственных финучреждений по состоянию на 1 сентября 2017 года.

В Ощадбанке на 1 сентября 2017 года находилось 22,38 млрд грн, в Укрэксимбанке - 1,68 млрд грн. Суммарно это 24,06 млрд грн ($941 млн в эквиваленте).

В ПриватБанке и Укргазбанке Госказначейство деньги не хранит.

Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос на 17,08 млрд грн, или на 38,8%, - до исторического максимума в 61,2 млрд грн. Эта сумма в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в конце 2015 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Госказначейство
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