Госказначейство доверило свои деньги двум госбанкам

Государственная казначейская служба хранит более 24 млрд грн в двух госбанках

Государственная казначейская служба, которая хранит деньги правительства на едином казначейском счете в Национальном банке Украины, часть денег доверила двум государственным банкам. Об этом сообщает FinClub, ссылаясь на оборотно-сальдовые балансы государственных финучреждений по состоянию на 1 сентября 2017 года.



В Ощадбанке на 1 сентября 2017 года находилось 22,38 млрд грн, в Укрэксимбанке - 1,68 млрд грн. Суммарно это 24,06 млрд грн ($941 млн в эквиваленте).



В ПриватБанке и Укргазбанке Госказначейство деньги не хранит.



Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос на 17,08 млрд грн, или на 38,8%, - до исторического максимума в 61,2 млрд грн. Эта сумма в 2,6 раза больше показателя годичной давности и на 27,5% выше предыдущего исторического максимума, достигнутого в конце 2015 года.



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