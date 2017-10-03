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ГФС обнаружила махинации на 5 млн грн при проведении тендера

03.10.2017 11:20
Сотрудники ГФС подозревают, что в результате махинаций на тендерной закупке транспортных средств государство может понести ущерб в на 5 млн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Подразделение Государственной фискальной службы (ГФС) по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, установило в Закарпатской области факты возможного присвоения или растраты бюджетных средств при проведении тендерной закупки транспортных средств.

Сотрудники ГФС выяснили, что в результате этих махинаций частное предприятие, которое было определено победителем торгов, могло незаконно завладеть средствами местного бюджета. Ущерб государству в этом случае составит около 4,7 млн грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Госбюджет, ГФС
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