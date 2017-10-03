Доходы госбюджета Украины за 9 месяцев превысили план на 6,4%

Доходы госбюджета на 1 октября составили 585,69 млрд грн

Доходы государственного бюджета Украины в январе-сентябре составили 585,69 млрд грн, что на 6,4%, или на 35,06 млрд грн, превышает показатели временного плана. Об этом Государственная казначейская служба сообщает на официальном сайте.



По сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы возросли на 178,14 млрд грн, или на 43,7%.



В сентябре доходы составили 58,1 млрд грн по сравнению с 79,84 млрд грн в августе. В прошлом месяце бюджет был недовыполнен по доходам на 0,9%, или на 0,53 млрд грн. При этом в годовом выражении (к сентябрю прошлого года) рост доходов составил 25,3%, или 11,73 млрд грн.



Налоговые поступления за девять месяцев 2017 года выросли в годовом выражении на 23,8% - до 246,32 млрд грн, таможенные - на 28,7%, до 214,73 млрд грн. Временный план по налогам был недовыполнен на 1,8%, а по таможне перевыполнен на 10,9%.

Налоговые поступления в сентябре составили 23,77 млрд грн (на 2,7% выше плана и на 40% - прошлогоднего показателя). Таможенные поступления увеличились на 22% в годовом выражении и на 1,5% к плану, составив 26,01 млрд грн. В целом сентябрьский план по ГФС был перевыполнен на 2,1%, или на 1 млрд грн, а к сентябрю прошлого года рост составил 30%, или 11,49 млрд грн.

Доходы госбюджета-2017 запланированы в объеме 770,97 млрд грн, расходы - 841,1 млрд грн. Предельный размер дефицита госбюджета установлен га уровне 77,65 млрд грн.

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