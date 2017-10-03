Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита бюджета Украины

Всемирный банк прогнозирует, что по итогам этого года дефицит госбюджета Украины составит 3,5% ВВП

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует увеличение дефицита государственного бюджета Украины в текущем году до 3,5% ВВП с 3% по итогам 2016 года в результате повышения заработных плат и социальных стандартов. Об этом пишет УНИАН.



"Мы прогнозируем, что фискальный дефицит будет 3,5% ВВП из-за повышения зарплат в государственном секторе и расходов на социальные программы", - объяснил ведущий экономист представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан в ходе презентации обновленного прогноза для Украины.



Во Всемирной банке отметили, что такой дефицит будет выше целевого показателя по программе с Международным валютным фондом.



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