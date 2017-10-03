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Верховная Рада приняла пенсионную реформу

03.10.2017 18:05
За законопроект о пенсионной реформе во втором чтении проголосовали 288 депутатов

Верховная Рада сегодня, 3 октября, приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.

Согласно информации на сайте парламента, от БПП за реформу проголосовали 122 человека, от Народного фронта - 75, Оппозиционного блока - 0, от Самопомощи - 14, Радикальной партии Олега Ляшко - 17, Батькивщины - 0, от Воли народа - 15, Возрождения - 22, внефракционных - 23.

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

Также на 45%, до 1 373 грн вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.

Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.

С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.

Также Рада приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс по поводу повышения пенсий. За законопроект N6617 за проголосовали 255 депутатов.

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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия, Законотворчество
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