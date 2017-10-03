Верховная Рада приняла пенсионную реформу
Верховная Рада сегодня, 3 октября, приняла пенсионную реформу. За законопроект N6614 во втором чтении проголосовали 288 депутатов.
Согласно информации на сайте парламента, от БПП за реформу проголосовали 122 человека, от Народного фронта - 75, Оппозиционного блока - 0, от Самопомощи - 14, Радикальной партии Олега Ляшко - 17, Батькивщины - 0, от Воли народа - 15, Возрождения - 22, внефракционных - 23.
Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября увеличится до 1452 грн, а не до 1373 грн, как планировалось ранее. Для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.
Также на 45%, до 1 373 грн вырастут выплаты инвалидам с детства, детям-инвалидам, пенсионерам, не имеющим полного стажа, и лицам, которые не имеют права на пенсию.
Отменяется уменьшение размера пенсий для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет.
С 2019 года индексация выплат будет происходить автоматически.
Также Рада приняла в целом изменения в Бюджетный кодекс по поводу повышения пенсий. За законопроект N6617 за проголосовали 255 депутатов.
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Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" принят Верховной Радой 13 июля 2017 года в первом чтении.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что принятие законопроекта позволит с 1 октября 2017 года изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда. Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
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