Официальные курсы банковских металлов на 30.10.2017

Нацбанк Украины установил на 30 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 340731,15 грн;

серебро - 4493,63 грн;

платина - 249138,49 грн;

палладий - 260695,08 грн.



Напомним, на 27 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 341704,06 грн;

серебро - 4552,48 грн;

платина - 245731,83 грн;

палладий - 261023,00 грн.



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