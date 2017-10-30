Официальные курсы банковских металлов на 30.10.2017
30.10.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 30 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA
золото - 340731,15 грн;
серебро - 4493,63 грн;
платина - 249138,49 грн;
палладий - 260695,08 грн.
Напомним, на 27 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 341704,06 грн;
серебро - 4552,48 грн;
платина - 245731,83 грн;
палладий - 261023,00 грн.
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