Fitch: Украина получит $1,9 млрд от МВФ в 2018 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины в размере около $1,9 млрд в следующем году. Об этом агентство сообщает на официальном сайте.
В сообщении уточняется, что МВФ может перечислить транш после утверждения госбюджета-2018 и заключения соглашения с правительством относительно изменения формулы для корректировки тарифов на отопление в домохозяйствах.
Дальнейшие выплаты от МВФ будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ, прежде всего земельной реформы и достижения результатов с точки зрения приватизации и борьбы с коррупцией, отмечает Fitch.
Национальный банк Украины ожидает очередного транша от Фонда в первом квартале следующего года.
Ранее сообщалось, что МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. В правительстве же намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля.
В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.
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