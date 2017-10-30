Fitch: Украина получит $1,9 млрд от МВФ в 2018 году

В агентстве Fitch прогнозируют, что следующий транш от МВФ для Украины составит $1,9 млрд и поступит в следующем году

Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ) для Украины в размере около $1,9 млрд в следующем году. Об этом агентство сообщает на официальном сайте.



В сообщении уточняется, что МВФ может перечислить транш после утверждения госбюджета-2018 и заключения соглашения с правительством относительно изменения формулы для корректировки тарифов на отопление в домохозяйствах.



Дальнейшие выплаты от МВФ будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ, прежде всего земельной реформы и достижения результатов с точки зрения приватизации и борьбы с коррупцией, отмечает Fitch.



Национальный банк Украины ожидает очередного транша от Фонда в первом квартале следующего года.



Ранее сообщалось, что МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%. В правительстве же намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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