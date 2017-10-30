 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Наличные курсы валют (данные на 12:00)

30.10.2017 12:30
В понедельник, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,27 коп до 26,6853 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,50 коп - до 26,9130 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,78 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.

Средний курс покупки евро упал на 10,93 коп и составляет 30,8850 грн, средний курс продажи - упал на 14,10 коп до 31,4257 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,29 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,256 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,658 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

26,6853

26,9130

0,4256

0,4658

30,8850

31,4257

Медиана

26,7000

26,9000

0,4400

0,4650

30,9000

31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков) 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров