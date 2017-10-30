Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 0,27 коп до 26,6853 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,50 коп - до 26,9130 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,78 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.



Средний курс покупки евро упал на 10,93 коп и составляет 30,8850 грн, средний курс продажи - упал на 14,10 коп до 31,4257 грн. Продать евро дороже можно за 31,2 грн, купить дешевле - за 31,29 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,6 коп и составляет 4,256 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,658 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6853 26,9130 0,4256 0,4658 30,8850 31,4257 Медиана 26,7000 26,9000 0,4400 0,4650 30,9000 31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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