Госдолг Украины в сентябре превысил 2 трлн грн
Совокупный государственный долг Украины в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,62%, или на $470 млн, до $77,03 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2,04 трлн грн (или $77,03 млрд) по сравнению с 1,96 трлн грн, или $76,56 млрд, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1,72 трлн грн ($65,03 млрд) по сравнению с 1,65 трлн грн, или $64,47 млрд месяцем ранее.
Прямой внешний долг за прошлый месяц вырос на $1,35 млрд до $38,65 млрд, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд грн до 699,72 млрд грн ($26,38 млрд).
Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд грн, или $12 млрд.
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