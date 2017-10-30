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Госдолг Украины в сентябре превысил 2 трлн грн

30.10.2017 13:21
На 1 октября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,04 трлн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Совокупный государственный долг Украины в сентябре по сравнению с августом вырос на 0,62%, или на $470 млн, до $77,03 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2,04 трлн грн (или $77,03 млрд) по сравнению с 1,96 трлн грн, или $76,56 млрд, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1,72 трлн грн ($65,03 млрд) по сравнению с 1,65 трлн грн, или $64,47 млрд месяцем ранее.

Прямой внешний долг за прошлый месяц вырос на $1,35 млрд до $38,65 млрд, тогда как прямой внутренний долг вырос на 4,78 млрд грн до 699,72 млрд грн ($26,38 млрд).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 318,31 млрд грн, или $12 млрд.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госдолг
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