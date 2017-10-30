Госбюджет на 1 октября выполнен с профицитом 15 млрд грн

За девять месяцев текущего года государственный бюджет выполнен с профицитом 15 млрд грн

Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 15 млрд грн по сравнению 63,4 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Доходы госбюджета за этот период составили 585,76 млрд грн, расходы - 571,07 млрд грн.



Сводный бюджет Украины за январь-сентябрь 2017 года выполнен с профицитом на уровне 41,66 млрд грн по сравнению с 31,69 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года, отмечает НБУ.



Доходы сводного бюджета за этот период составили 741,17 млрд грн, расходы - 699,63 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.