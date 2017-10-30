Межбанк закрылся котировками доллара 26,83/26,85

В понедельник, 30 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,83/26,86, к закрытию котировки составили 26,83/26,85

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,81, максимальные - 26,83. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,83, максимальные - 26,86.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4640/0,4651, к закрытию котировки составили 0,4629/0,4636.



Торги по евро начались с котировок 31,1952/31,2274, к закрытию котировки составили 31,1657/31,1862.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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