НБУ укрепил гривню на 5 копеек

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 5 копеек

На 31 октября НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2682,9390 грн за $100;

3115,4288 грн за 100 евро;

4,6360 грн за 10 руб РФ.



На 30 октября Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2687,5781 грн за $100;

3118,9344 грн за 100 евро;

4,6271 грн за 10 руб РФ.



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