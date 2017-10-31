Официальные курсы банковских металлов на 31.10.2017

Нацбанк Украины установил на 31 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 341269,84 грн;

серебро - 4489,90 грн;

платина - 246025,51 грн;

палладий - 260781,67 грн.



Напомним, на 30 октября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 340731,15 грн;

серебро - 4493,63 грн;

платина - 249138,49 грн;

палладий - 260695,08 грн.



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