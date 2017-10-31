Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 31 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,98 коп до 26,6655 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,15 коп - до 26,9015 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,77 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 0,60 коп и составляет 30,8910 грн, средний курс продажи - вырос на 1,23 коп до 31,4380 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,2 коп и составляет 4,215 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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