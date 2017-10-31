 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.42  26.70   EUR:  31.03  31.61
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

В сентябре платежный баланс сведен с профицитом

31.10.2017 11:10
Платежный баланс Украины в прошлом месяце сведен с профицитом $637 млн
Фото: пресс-служба НБУ

Платежный баланс Украины в сентябре сведен с профицитом в размере $637 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.

"Это позволило нарастить объемы международных резервов до $18,6 млрд (по состоянию на 1 октября), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,7 месяца", - отмечает НБУ.

Чистый приток по финансовому счету в сентябре увеличился до $1,6 млрд и преимущественно был обеспечен поступлением средств от размещения облигаций внешнего государственного займа ($1,3 млрд).

Чистые поступления до реального сектора в сентябре ($0,5 млрд) остались практически на уровне предыдущего месяца. Замедление сокращения объемов наличной валюты вне банков (до $0,2 млрд) было компенсировано ростом задолженности по торговым кредитам (на $0,3 млрд).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил $0,2 млрд, более 80% из которых было направлено до реального сектора.

"В целом за девять месяцев текущего года поступления прямых иностранных инвестиций (без учета операций по переоформлению долга в уставный капитал) на 40% превышали прошлогодние объемы ($1,6 млрд по сравнению с $1,15 млрд, соответственно)", - заявили в НБУ.

Экспорт товаров в сентябре составил $3,4 млрд. В годовом измерении рост экспорта товаров ускорилось до 17,7% (с 13,6% в августе) прежде всего благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров (на 22,5%). Импорт товаров составил $4,3 млрд. В годовом измерении темпы его роста ускорились до 21% (с 10% в августе), как за счет энергетического, так и неэнергетического импорта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, платежный баланс
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров