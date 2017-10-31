В сентябре платежный баланс сведен с профицитом
Платежный баланс Украины в сентябре сведен с профицитом в размере $637 млн. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
"Это позволило нарастить объемы международных резервов до $18,6 млрд (по состоянию на 1 октября), что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,7 месяца", - отмечает НБУ.
Чистый приток по финансовому счету в сентябре увеличился до $1,6 млрд и преимущественно был обеспечен поступлением средств от размещения облигаций внешнего государственного займа ($1,3 млрд).
Чистые поступления до реального сектора в сентябре ($0,5 млрд) остались практически на уровне предыдущего месяца. Замедление сокращения объемов наличной валюты вне банков (до $0,2 млрд) было компенсировано ростом задолженности по торговым кредитам (на $0,3 млрд).
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил $0,2 млрд, более 80% из которых было направлено до реального сектора.
"В целом за девять месяцев текущего года поступления прямых иностранных инвестиций (без учета операций по переоформлению долга в уставный капитал) на 40% превышали прошлогодние объемы ($1,6 млрд по сравнению с $1,15 млрд, соответственно)", - заявили в НБУ.
Экспорт товаров в сентябре составил $3,4 млрд. В годовом измерении рост экспорта товаров ускорилось до 17,7% (с 13,6% в августе) прежде всего благодаря наращиванию поставок продовольственных товаров (на 22,5%). Импорт товаров составил $4,3 млрд. В годовом измерении темпы его роста ускорились до 21% (с 10% в августе), как за счет энергетического, так и неэнергетического импорта.
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