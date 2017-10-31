Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 31 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,50 коп до 26,6803 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,07 коп - до 26,9023 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,79 грн, минимальный курс продажи - 26,85 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 2,73 коп и составляет 30,9123 грн, средний курс продажи - упал на 0,27 коп до 31,4230 грн. Продать евро дороже можно за 31,1 грн, купить дешевле - за 31,25 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 4,263 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,656 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,57 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,6803 26,9023 0,4263 0,4656 30,9123 31,4230 Медиана 26,7000 26,9000 0,4375 0,4650 30,9250 31,4000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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