Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 31 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,835/26,85*, к 12:00 котировки составили 26,85/26,87

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,835, максимальные - 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,85, максимальные - 26,87.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4611/0,4619, к 12:00 котировки составили 0,4605/0,4612.



Торги по евро начались с котировок 31,2386/31,2507, к 12:00 котировки составили 31,2319/31,2551.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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