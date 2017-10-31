Межбанк закрылся котировками доллара 26,86/26,88

Во вторник, 31 октября, торги по доллару США открылись котировками 26,835/26,85, к закрытию котировки составили 26,86/26,88

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,835, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,85, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4611/0,4619, к закрытию котировки составили 0,4583/0,4590.

Торги по евро начались с котировок 31,2386/31,2507, к закрытию котировки составили 31,2650/31,2856.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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