Дореформируем потом: десять претензий к пенсионной реформе

На каких условиях будут уходить на пенсию работающие налогоплательщики

Верховная Рада приняла пенсионную реформу. Законопроект №6614 во втором чтении поддержали 288 депутатов. Реформа стала одним из самых сложных решений в истории украинского парламента. Между первым и вторым чтением документ претерпел более 400 изменений. Всего депутаты предлагали внести в реформу 2151 правку.



Большую часть голосов "за" обеспечили БПП и Народный Фронт - 122 из 138 и 75 из 81 голоса. Практически в полном составе решение поддержали Радикальная партия, группа Видродження и Воля народа.



Половину возможных голосов дали Самопомич и внефракционные депутаты. Не голосовали за реформу Оппозиционный блок и Батькивщина, большая часть представителей которых в сессионный зал просто не пришли.



Ключевые итоги реформы - привязка времени выхода на пенсию к страховому стажу и увеличение минимальных пенсий с 1 октября до 1452 грн. Главные претензии - реформа не решает проблему дефицита Пенсионного фонда, но зато дает скрытый рост пенсионного возраста. Вопрос создания накопительной пенсионной системы депутаты решили отложить до 2019 года.



Тем не менее, премьер Владимир Гройсман обращаясь к депутатам в сессионном зале назвал реформу "историческим решением". Что и как изменится для украинских пенсионеров после голосования 3 октября, разбиралась LIGA.net.



Главные цифры



С 1 октября пенсии вырастут у 5,6 млн пенсионеров, средний масштаб прироста - примерно 700 грн, говорит глава Комитета Рады по соцполитике и пенсионному обеспечению Людмила Денисенко. По данным правительства, в апреле этого года (когда был разработан проект реформы) из 12 млн пенсионеров минимальную пенсию в 1312 грн получали 8 млн человек. Средний размер пенсии до "осовременивания" -1828 грн.



Реформа увеличивает минимальную пенсию до 1452 грн и, что главное, принципиально меняет формулу ее расчета. В ней, как и прежде, используется показатель средней заработной платы, но на протяжении многих лет он варьировался от 1197,91 грн до 3764,40 грн в зависимости от года начисления выплат. В новом формате Кабмин будет использовать фиксированный показатель средней заработной платы 3764,4 грн для всех пенсионеров. По расчетам правительства, это позволит обеспечить надбавки от 200 до 1000 грн для 40% пенсионеров.





В формуле есть еще один важный нюанс - снижение величины страхового стажа. Это коэффициент, который до реформы составлял 1,35%, а сейчас - 1%. По сути, это процент от суммы заработанных денег за каждый год работы.



Снижение этого показателя обойдется пенсионеру с 35-летним стажем примерно в 1 000 грн, говорит депутат от фракции Самопомич Роман Семенуха. Авторы реформы с этим не согласны, отмечая, что урезание коэффициента компенсируется ростом средней зарплаты, которая стоит в основе расчета.

Второй принципиальный момент - С 2018 года для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь минимум 25 лет страхового стажа. Сейчас - 15 лет, но, согласно реформе, к 2028 году для того, чтобы стать пенсионером в 60 нужно будет иметь официальное трудоустройство со взносами в Пенсионный фонд в течение 35 лет. Для всех, у кого страховой стаж достигает 40 лет, возраст не принципиален, они могут уходить на пенсию когда угодно.

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Остальным придется сложнее: реформа предусматривает крайний возраст выхода на пенсию в 65 лет. Но если в следующем году такой порог будет действовать для людей со страховым стажем до 15 лет, то в 2028 до 65 придется работать всем, у кого нет 25 лет постоянных взносов в Фонд.

Тем, у кого не будет и 15 лет стажа, Кабмин гарантирует только минимальную пенсию.



Страховой стаж можно будет докупить, но речь идет не боле, чем о двух годах (в редакции после первого чтения речь шла о 5 годах). Стоимость одного года рассчитывается по формуле минимальный ЕСВ х 2, сейчас это 16 896 грн. При "покупке" двух лет соответствующий коэффициент ниже.



Социальные споры



Резкий рост страхового стажа и снижение коэффициента в пенсионной формуле были главными темами депутатских правок. Оставить коэффициент на прежнем уровне и предусмотреть переходный период повышения стажа профильный парламентский комитет категорически отказался.



Претензии коснулись и максимальной суммы, с которой может уплачиваться единый соцвзнос - реформа повысила его до уровня 15 минзарплат или 48 000 грн. Это означает, что все, кто получает зарплату свыше этой суммы на разницу платить ЕСВ не будут, отмечает внефракционный депутат Юрий Левченко.







Еще одна дискуссионная тема, в обсуждении которой участвовали и международные кредиторы Украины (МВФ и Всемирный банк), - отмена льгот при выходе на пенсию. Речь о принципе "выслуги лет" - теперь в особом порядке уходить на пенсию не смогут в первую очередь врачи, учителя и чиновники. Такая опция сохранена только для военных.

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Кроме этого ВБ и МВФ настаивали на том, чтобы в страховой стаж не входили годы обучения в вузах и аспирантуре, но в финале закона о реформе эта норма все-таки осталась. Принятие реформы в целом было ключевым условием для получения следующего транша МВФ, рассказывал на прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк.



Отложили на год



Принципиальная претензия к реформе - она не решает проблему дефицита бюджета пенсионного фонда, который в этом и следующем году составит около 140 млрд грн.



"Реформа ведет к стабилизации дефицита пенсионного фонда, - говорит депутат от фракции Самопомич Татьяна Острикова. - И в ней ни слова не сказано о том, чтобы как-то на него повлиять или хотя бы для начала провести аудит, который бы сделала международная аудиторская компания".

"Если бы мы не приняли реформу Пенсионный фонд стал бы банкротом. Когда - вопрос времени", - говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net в Кабмине.



Есть еще более глобальная проблема - приняв реформу, депутаты так и не смогли внятно описать, как будет работать второй - накопительный - уровень пенсионной системы. Без этого реформу трудно считать полноценной, но вопрос отложили на следующий год - в тексте закона сказано, что накопительная система должна быть запущена в 2019 году, хотя деталей документ не содержит. Пока запуск второго уровня находится на стадии кулуарных обсуждений.

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"Мы предлагаем администрировать средства второго накопительного уровня негосударственным пенсионным фондам, - говорит секретарь комитета Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Наталья Веселова. - Так мы устраним коррупционные риски, когда государство контролирует второй уровень".



По подсчетам Веселовой, в среднем за 10 лет накопительная система может привлечь около 500 млрд грн. Сохранение солидарной системы нивелирует реформу и усилит налоговую нагрузку на работающее население, считает президент инвестгруппы Универ Тарас Козак.



"Уже через несколько лет работоспособных людей будет меньше, чем поколения, которое вышло на пенсию, они будут финансировать других, а не откладывать на пенсию себе. - говорит Козак. - Мы еще не запустили даже второй уровень, хотя по модели Всемирного банка, которая работает пенсионная система должна иметь пять уровней с разными источниками финансирования у каждого".

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Если солидарная система, более устойчива к экономическим стрессам, но чувствительна к демографическим сдвигам, то второй уровень, наоборот, сильно зависит от состояния экономики, но не зависит от демографии, отмечает руководитель подразделения по управлению локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко.



"Единственным средством повышения пенсий и уменьшения нагрузки на солидарную систему в долгосрочной перспективе является запуск накопительного уровня, - говорит Овчаренко. - Попытки отсрочить это событие, ссылаясь на проблемы дефицита бюджета Пенсионного фонда, только ухудшат ситуацию: в Украине количество официально работающих уже сравнялось с числом пенсионеров".