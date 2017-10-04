Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и зоне АТО
Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и оккупированных районах Донбасса до восстановления контроля над ними. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, представляя дополнение к соглашению о защите инвестиций между Украиной и Хорватией.
Сегодня, 4 октября, Верховная Рада дополнила соглашение с Хорватией о защите инвестиций. За ратификацию дополнительного протокола (законопроект N0149) проголосовали 238 депутатов.
По словам Нефьодова, при ратификации предлагается сделать заявление о том, что соглашение не применяется на оккупированных территориях. Цель заявления - проинформировать потенциальных инвесторов из Хорватии и избежать возможных инвестиционных исков, связанных с инвестированием на этих территориях. Действие Соглашения в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей возобновится после восстановления там юрисдикции Украины, подчеркнул он.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Кабмин утвердил реструктуризацию госдолга на 220 млрд грн 13:25
- Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и зоне АТО 12:40
- Минфин не смог разместить на депозите 5,5 млрд грн 10:35
- Верховная Рада приняла пенсионную реформу 18:05
- Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита бюджета Украины 14:41
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus