Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и зоне АТО

Украина не может гарантировать защиты инвестиций на оккупированных Россией территориях, подчеркивают в МЭРТе

Украина не гарантирует защиты инвестиций в Крыму и оккупированных районах Донбасса до восстановления контроля над ними. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, представляя дополнение к соглашению о защите инвестиций между Украиной и Хорватией.



Сегодня, 4 октября, Верховная Рада дополнила соглашение с Хорватией о защите инвестиций. За ратификацию дополнительного протокола (законопроект N0149) проголосовали 238 депутатов.



По словам Нефьодова, при ратификации предлагается сделать заявление о том, что соглашение не применяется на оккупированных территориях. Цель заявления - проинформировать потенциальных инвесторов из Хорватии и избежать возможных инвестиционных исков, связанных с инвестированием на этих территориях. Действие Соглашения в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей возобновится после восстановления там юрисдикции Украины, подчеркнул он.

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