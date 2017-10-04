Кабмин утвердил реструктуризацию госдолга на 220 млрд грн

Правительство утвердило перепрофилирование госбондов на 219,6 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил репрофайлинг облигаций внутреннего государственного займа в портфеле Национального банка Украины (НБУ) на общую сумму 219,6 млрд грн, предусматривающий их обмен на два вида облигаций: долгосрочные на 74,4 млрд грн и долгосрочные инфляционные на 117,5 млрд грн. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства сегодня, 4 октября, сообщает УНИАН.



Справка. Репрофайлинг госбондов - реструктуризация бумаг с переносом срока их погашения.



"Мы меняем наш портфель ОВГЗ, который сейчас находится в Национальном банке. Мы системно уменьшаем долговую нагрузку на госбюджет. Мы снимаем пики, которые были созданы, как во внешних, так и во внутренних обязательствах. У нас есть пики, которые в 2019-2020 годах мы уже урегулировали за счет выхода на внешние рынки... Мы это реализовали по внешним займам. Похожие меры мы принимаем по внутренним займам", - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.



Заместитель министр финансов Юрий Буца отметил, что репрофайлинг уменьшит долговую нагрузку Украины в 2017-2020 годах на 158,4 млрд грн.



"Предлагается совершить обмен части облигаций на сумму 219,6 млрд грн на два вида облигаций - долгосрочные на 74,4 млрд грн и догосрочные инфляционные на 117,5 млрд грн... Операция направлена на сглаживание графика погашений, приблизительно 12 млрд грн каждый год, уменьшение риска рефинансирования и сокращение необходимости привлечения средств в этом году на 11 млрд грн, в следующем году на 46 млрд грн и почти на 67 млрд грн в 2019 году, и на 34,4 млрд в 2020 году", - сказал Буца.



В начале августа Кабинет министров отменил решение о репрофайлинге облигаций внутреннего государственного займа в портфеле НБУ. В пресс-службе Нацбанка сообщали, что вопрос о репрофайлинге госбондов потерял актуальность в связи с накоплением у правительства существенного объема свободных средств на едином казначейском счете (более 50 млрд грн) в результате перевыполнения плана по доходам государственного бюджета на 10% за семь месяцев текущего года.



24 мая правительство одобрило выпуск ОВГЗ на сумму до 229 млрд грн с погашением в 2025-2047 годах для обмена ранее выпущенных госбондов с погашением с июня 2017 года по ноябрь 2030 года.



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