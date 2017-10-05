С начала года резервы НБУ выросли на 20%
Международные резервы Украины на 1 октября 2017 составили $18,64 млрд (в эквиваленте) по предварительным данным - максимума с начала 2014 года. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
"Сегодня резервы на 20% превышают уровень начала текущего года. В частности, по итогам сентября резервы выросли на $602 млн, или 3,3%", - отмечает регулятор.
Увеличению объемов резервов в течение прошлого месяца способствовали поступления в пользу правительства от размещения еврооблигаций на сумму $1,32 млрд.
В то же время из резервов было направлено $165,6 млн на валютные интервенции, которые Национальный банк осуществлял для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке под действием временных факторов. В том числе $69 млн НБУ направил на продажу валюты через интервенции в форме запроса лучшего курса.
$521,4 млн были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в валюте, причем львиная доля ($505,4 млн) - с целью обслуживания и погашения суверенных еврооблигаций.
По состоянию на 1 октября объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, заверяет регулятор.
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