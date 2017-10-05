Чистая покупка валюты НБУ за девять месяцев составила $1,45 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре 2017 года купил на межбанковском валютном рынке почти $2 млрд.



В том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса было куплено $817 млн, уточняет НБУ на официальном сайте.



За этот же период регулятор продал на межбанковском валютном рынке $546 млн, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса $93 млн.



Таким образом, чистая покупка валюты на межбанке за девять месяцев составила $1,45 млрд.



Международные резервы Украины на 1 октября 2017 составили $18,64 млрд. С начала года золотовалютные резервы НБУ выросли на 20%, достигнув трехлетнего максимума.



Вчера, 4 октября, Нацбанк продал на валютном аукционе $38,6 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,7988 грн/долл.



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