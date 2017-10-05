 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.73  27.09   EUR:  31.28  31.95
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Чистая покупка валюты НБУ за девять месяцев составила $1,45 млрд

05.10.2017 11:35
Чистая покупка валюты НБУ за девять месяцев составила $1,45 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) в январе-сентябре 2017 года купил на межбанковском валютном рынке почти $2 млрд.

В том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса было куплено $817 млн, уточняет НБУ на официальном сайте.

За этот же период регулятор продал на межбанковском валютном рынке $546 млн, в том числе через интервенции по форме запроса лучшего курса $93 млн.

Таким образом, чистая покупка валюты на межбанке за девять месяцев составила $1,45 млрд.

Международные резервы Украины на 1 октября 2017 составили $18,64 млрд. С начала года золотовалютные резервы НБУ выросли на 20%, достигнув трехлетнего максимума.

Вчера, 4 октября, Нацбанк продал на валютном аукционе $38,6 млн. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,7988 грн/долл.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Нацбанк, Валютный аукцион
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров