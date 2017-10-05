НБУ продал банкам $15,5 млн

Средневзвешенный курс по итогам сегодняшнего валютного аукциона Нацбанка составил 26,771 грн/долл

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 5 октября, $15,5 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $16,2 млн по курсу от 26,75 грн/долл до 26,78 грн/долл.



Нацбанк продавал валюту по курсу от 26,76 грн/долл до 26,78. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,771 грн/долл, сообщает НБУ.



До этого НБУ выходил на рынок с продажей валюты 4 октября и продал $36,4 млн млн по средневзвешенному курсу 26,5111 грн.



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