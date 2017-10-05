Внесены изменения в правила бухгалтерского учета в Украине
Верховная Рада приняла во втором чтении закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского союза (ЕС). Как передает корреспондент LIGA.net, за принятие законопроекта проголосовали 253 депутата.
Согласно пояснительной записке к документу, предлагается привести нормы закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в соответствие с законодательством ЕС, в частности с положениями директивы N2013/34/ЕС, и усовершенствовать порядок применения Международных стандартов финансовой отчетности.
"Законопроектом предлагается ввести новые термины, в частности "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платежах в пользу государства" в части субъектов, которые подают этот отчет, "отчет об управлении", "собственный капитал", "таксономия финансовой отчетности" и "предприятия, представляющие общественный интерес", "чистый доход от реализации продукции", - гласит пояснительная записка.
Также предлагается уточнить период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода. С учетом положений вышеупомянутой директивы предлагается освободить микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении.
Законопроект предусматривает уточнение требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения. Также предусмотрено усовершенствовать порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, предусмотрев ее представление предприятиями, применяющими МСФО, в едином электронном формате, а также обязав предприятия предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с законом "О доступе к публичной информации".
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