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Внесены изменения в правила бухгалтерского учета в Украине

05.10.2017 16:22
Депутаты решили привести стандарты бухгалтерского учета в Украине к европейским

Верховная Рада приняла во втором чтении закон о приведении бухгалтерского учета в Украине к стандартам Европейского союза (ЕС). Как передает корреспондент LIGA.net, за принятие законопроекта проголосовали 253 депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, предлагается привести нормы закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в соответствие с законодательством ЕС, в частности с положениями директивы N2013/34/ЕС, и усовершенствовать порядок применения Международных стандартов финансовой отчетности.

"Законопроектом предлагается ввести новые термины, в частности "расходы", "доходы", "отчетный период", "отчет о платежах в пользу государства" в части субъектов, которые подают этот отчет, "отчет об управлении", "собственный капитал", "таксономия финансовой отчетности" и "предприятия, представляющие общественный интерес", "чистый доход от реализации продукции", - гласит пояснительная записка.

Также предлагается уточнить период сдачи промежуточной финансовой отчетности с целью обеспечения однозначности в определении периода. С учетом положений вышеупомянутой директивы предлагается освободить микро- и малые предприятия от предоставления отчета об управлении.

Законопроект предусматривает уточнение требования по составлению финансовой отчетности по международным стандартам предприятиями, представляющим общественный интерес, и предприятиями, занимающимися добычей полезных ископаемых общегосударственного значения. Также предусмотрено усовершенствовать порядок предоставления и обнародования финансовой отчетности, предусмотрев ее представление предприятиями, применяющими МСФО, в едином электронном формате, а также обязав предприятия предоставлять копии финансовой отчетности по запросу юридических и физических лиц в соответствии с законом "О доступе к публичной информации".

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Законотворчество
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