Бизнесу возместили 61 млрд грн НДС
За время функционирования нового порядка возмещения НДС органы казначейства возместили 60,7 млрд грн, в том числе 134 налогоплательщикам в автоматическом режиме - 3,7 млрд грн. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.
Начиная с 1 апреля, в реестр поступило 20 957 заявлений на общую сумму 74,8 млрд грн.
Суммы, по которым отказано в бюджетном возмещении и/или они находятся в обжаловании - 705,2 млн грн, уведомление об отказе в приеме налоговой декларации или уточняющего расчета составляют 14 млрд грн.
Уже возмещено 47,1 млрд грн, а остаток составляет 11 млрд грн (из них остаток по заявлениям, которые поступили в апреле - 11,4 млн грн, мае - 1,1 млн грн, июне - 11,5 млн грн, июле - 9,4 млн грн, августе - 827,9 млн грн, сентябре - 10,1 млрд грн).
В октябре в реестр уже поступило семь заявлений на общую сумму 1,4 млн грн, возмещение еще не осуществлялись.
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