МВФ выступил против изменений в реестр налоговых накладных
Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен депутатскими правками в систему возмещения НДС. Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана спикеру Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает FinClub.
"Мы обеспокоены законопроектом №7115, находящемся на рассмотрении в парламенте, который, при условии его принятия, заменит систему электронной проверки правом областных инспекций ГФС по своему усмотрению решать, приостанавливать или нет налоговые накладные", - говорится в письме.
В МВФ отметили, что законопроект разворачивает в обратную сторону осовременивание системы администрирования возмещения НДС, наносит удар по институциональной целостности ГФС и рискует восстановить злокачественную практику задолженности по возмещению НДС.
В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта - обеспечение исправления недостатков внедрения процедур приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных.
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