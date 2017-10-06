Котировки доллара на межбанке снизились до 26,71/26,74

В пятницу, 4 октября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,76/26,78*, к 12:00 котировки составили 26,71/26,74

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,71, максимальные - 26,76. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,74, максимальные - 26,78.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4633/0,4642, к 12:00 котировки составили 0,4619/0,4628.



Торги по евро начались с котировок 31,2931/31,3138, к 12:00 котировки составили 31,24/31,2724.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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